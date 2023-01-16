Süper Lig 'de lider durumda bulunan Galatasaray , Emin Bayram'ın sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA GÖREV ALDI

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Boluspor'a kiralanmıştı.

Bu sezon ise 19 yaşındaki oyuncu, 11 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.







