Geçen sezon Ozan Kabak'ı kısa bir süre içinde futbol piyasasına süren ve genç savunmacının gösterdiği performansla 11 milyon euroluk gelir elde eden Galatasaray, 17 yaşşındaki Emin Bayram'ı da kazanabilir.

Hürriyet'te yer alan habere göre; aylık 7.500 TL maaşı olan ve maç başına da 10 bin TL kazanan Emin Bayram'la Sarı Kırmızılılar sezon sonu sözleşme uzatacak. Ozan Kabak gibi Emin konusunda da ısrarcı olan Terim 17'lik stoperi Trabzonspro maçında ilk 11'de bile değerlendirebilir.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından Emin için ," Doğru yerde ve zamanda oynatmak önemli. Gaziantep maçında oyuna almamıştım. Bugün o şansı verdim ve çok iyi oynadı. Hava toplarında Türkiye'de en iyi oyunculardan birine dönüşebilir" demişti.











