Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi Ryan Donk, ayak bileğindeki sakatlığı sebebiyle ilk 11'de yer alamadı. Teknik direktör Fatih Terim de, hocalık kariyerinde imza attığı birçok ilklere benzer bir hamlede bulunarak, 17 yaşındaki Emin Bayram'a hem formayı hem hem de kaptanlık pazubandını verdi. Mücadale öncesi Terim, Emin için "Ona şans verdik. İnşallah da iyi oynayacak. 9 senedir Galatasaray'da ve en eski o olduğu için kaptan oldu. Hata yapsa da yanında olacak hocası ve taraftarı var" diyerek, genç stoperi motive etti. Daha önce Cim Bom'da A Takım'da ilk 11'de Türkiye Kupası'ndaki Tuzla maçında yer alan Emin, bu sezonki 4. Süper Lig sınavında ilk kez 11'de sahne aldı.

Penaltı dışında hatası yok

17 yaş 107 günle Emre Belözoğlu'nun (17 yaş 20 gün/27 Eylül 1997'deki Şekerspor maçı) ardından Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıkan en genç oyuncu unvanını elde eden Emin, iyi oynadığı maçın ikinci yarısında talihsiz bir an yaşadı. 62'de yaptığı pas hatası sonrasında ceza sahası içerisinde Michalak'ı düşüren genç futbolcu, penaltıya sebebiyet verdi ve Ankaragücü de penaltıdan 1-0 öne geçti. Mücadelede 90 dakika görev yapan Emin'in bunun dışında bir hatası olmazken, genç yaşına ve kolundaki kaptanlık pazubandının ağırlığına rağmen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

'Hatamı yıllarca kalarak ödeyeceğim'

Maçın ardından Emin, "Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Sorumluluğumun farkındaydım, elimden geleni yaptım ama penaltıya sebep oldum. Özür dilerim, hatamı burada uzun yıllar kalarak ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.