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Galatasaray'da Elneny sürprizi...

Fatih Terim'in menajer D'Avila ile yaşadığı sorunlar nedeniyle transferinden vazgeçilen Mohamed Elneny, yeniden Galatasaray'ın radarına girdi.

15 Ocak 2022, Cumartesi 07:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Elneny sürprizi...

Cim Bom'da Elneny sürprizi... 6 numara arayışlarına Torrent'in gelişi sonrasında da devam eden Galatasaray 'da, Mohamed Elneny ismi yeniden gündeme geldi. Fatih Terim'in son dönemde menacer D'Avila ile yaşadığı sorunlar nedeniyle transfer rafa kalkarken, teknik heyette yaşanan değişiklik, rotanın tekrar İngiltere'ye dönmesine yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde sezonu Arsenal'de tamamlayacağı açıklanan 29 yaşındaki futbolcu, buna karşın kadroda düşünülmüyor ve gelen teklifleri değerlendiriyor. Şu sıralarda Mısır Milli Takımı kadrosunda bulunan Elneny ile bu handikaba rağmen görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi.


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