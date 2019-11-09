Aslan’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı.

Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı da bugün sahadaki yerini alamayacak. Diğer taraftan Emre Akbaba’nın rehabilitasyon süreci devam ediyor. Son olarak Belhanda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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