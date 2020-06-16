9 sezon önce Türkiye'ye adımını atan ve ligin kaderini değiştiren Uruguaylı kalecinin bacağının kırılması herkesi üzdü. Dünyanın önde gelen sporcuları 'geçmiş olsun' mesajları yayımladı.

Muslera, sahaya çıktığı 361 maçın 121'inde kalesini gole kapattı. Sadece 14 lig mücadelesini kaçıran 33 yaşındaki file bekçisinin olmadığı bu karşılaşmalarda galibiyet oranı ise %50.

1- Galatasaray son 9 sezonda ligde Uruguaylı'nın yokluğunda 14 maça çıkarken, bu maçların sadece 7'sini kazandı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 3 maçta da yenildi.

2- Bu sezon kalesine gelen 79 şutun 60'ını kurtaran Uruguaylı file bekçisi, 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi (81) yakaladığı sezonu yaşıyordu. Muslera aynı zamanda ligin 19 ile en az gol yiyen kalecisi durumundaydı.

3- Geride kalan haftalarda kalesinde 0.73 maç başına gol yeme ortalamasına sahip olan Muslera, Galatasaray kariyerinin de en iyi ikinci dönemini geçiriyordu. Muslera, Aslan'a geldiği ilk sezon 0.70 gol yeme ortalamasına ulaşırken, bu dönem sonrası en iyi rakamlara bu yıl ulaşmıştı.

4- Galatasaray'da çıktığı 361 maçta 394 gol yiyen ve 121 maçta kalesini kapatan Muslera neredeyse her 3 maçın 1'inde gol yememeyi başardı.

5- Galatasaray forması altında 14 kupa kazanan ve bu sezon 15. kupası için mücadele verirken sakatlanan Muslera an itibarıyla Aslan'ın tarihinde en çok kupa kaldıran yabancı futbolcusu durumunda bulunuyor. Muslera'yı 10 kupa ile Hagi takip ediyor.

6- Dokuz sezonda 361 maçta oynayan Muslera, geçtiğimiz yıl sarı-kırmızıların en fazla forma giyen yabancı futbolcusu oldu. Uruguaylı bu unvanı Galatasaray'ın efsanelerinden Zoran Simovic'ten aldı.

7- Galatasaray tarihinin en istikrarlı isimlerinden biri olan Muslera 9 sezonda sadece 16 maçta sakatlık yüzünden oynayamazken, 5 karşılaşmayı ise kart cezaları yüzünden kaçırdı. Başarılı file bekçisi 1 maçta da milli takımda olduğu için görev yapamadı.

DOĞUM GÜNÜNDE BIÇAK ALTINA YATIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone için açıklama yaptı… Tibia ve fibula kırığı teşhis edilen Muslera'nın bugün doğum gününde ameliyat olacağı öğrenilirken Andone'nin sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. Andone'nin tedavi süreci, bonservisini elinde bulunduran Brighton kulübü ile yapılacak görüşme sonrasında belli olacak.

MANEVİ OĞLUM!

Bacağındaki iki kırık nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak olan Fernando Muslera dün hastaneye yatışını gerçekleştirdi. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bir fotoğraf paylaşırken "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Muslera ile beraber" dedi. Uruguaylı kaleci de 'teşekkürler başkan' yanıtını verdi.

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Uruguaylı file bekçisi Galatasaray forması ile toplamda 361 resmi maça çıkarken bu mücadelelerin tamamına ilk 11'de başladı. (Sabah)