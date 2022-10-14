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Dursun Özbek, Burak Elmas'a takıldı

Dursun Özbek, üye yapmaya söz verdiği Okan Buruk ve Ayhan Akman için başkan kontenjanını kullanmak istedi. Ancak burada Burak Elmas engeline takıldı. Elmas, kendisine verilen 15 kontenjanın hepsini kullandığı için tüzük gereği Buruk ve Akman bu yıl üye olamadı.

Üyelikler 2023'e kaldı

Dursun Özbek 2023 ocak ayında kendi kontenjan hakkıyla Okan Buruk ve Ayhan Akman’ın kulüp üyesi olmasını sağlayacak. Böylece verdiği sözü yerine getirmiş olacak. Okan Buruk, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 1991- 2001 yılları arasında forma giyerken Inter ve Beşiktaş sonrası 2006-2008 arasında ikinci Galatasaray dönemini yaşamıştı.

Özbek, Ergin Ataman'ı da üye yapmıştı

Dursun Özbek, 2015-2017 yılları arasında başkanlık yaparken o dönem basketbol takımını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Ergin Ataman'ı Galatasaray'a üye yapan isimdi. (Ajansspor)