Son gün iptal edilen kongrede adaylığını açıklamayan, ancak adı uzun süre kulislerde konuşulan Dursun Özbek, bir kez daha seçim gündeminde. Birçok oy grubunun, adaylığını açıklaması konusunda Özbek'e baskı yaptığı belirlendi.

Özbek'in, ancak tek liste olması halinde seçime girmeyi kabul edeceği öğrenildi. Şu ana kadar Divan Başkanlığı'na resmi bir başvuru yok. Ancak Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün aday olacağı biliniyor.

Ayrıca seçimi iptal ettiren Fırat Develioğlu da "Adayım" demişti. Mevcut başkan Burak Elmas'ın da seçime girmesi halinde, Özbek'in kesinlikle geri planda kalmayı seçeceği ifade ediliyor.