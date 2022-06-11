DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORUZ

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray kazanacaktır, kim seçilirse seçilsin. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Onun için ben seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında" ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK

Eşref Hamamcıoğlu da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada bir seçim süreci yaşadıklarını kaydederek, "Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray'a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi" dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas da oyunu 5 numaralı sandıkta kullandı.

DHA