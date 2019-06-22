Galatasaray’da şok gelişme... Kulübün eski başkanı Dursun Özbek, kendi döneminde cebinden verdiği paranın karşılığı olarak, 13.6 milyon Euro tutarındaki bedeli geri almak üzere Galatasaray’a icra davası açtı. Sarı-Kırmızılı yönetim, tam da transfer döneminin en hareketli günlerinde gelen bu hamle karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Özbek’in, 13.6 milyon Euro’nun yanı sıra 7 milyon Lira tutarındaki bir başka alacağı için de icra başvurusu yaptığı belirtildi. Böylece Galatasaray tarihinde ilk defa bir başkan, kulüp aleyhinde icra takibi başlatmış oldu. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, süreci en az hasarla atlatmak adına toplantı üzerine toplantı yapıyor. Hukukçuların belirleyeceği yola göre karşı hamleler yapılacak.

Muhalefet seçim istiyor

Mustafa Cengiz’i idari yönden ibra etmeyen Galatasaray’ın muhalif üyeleri, erken seçim kararının bir an önce alınmasını istiyor. Bu nedenle, Özbek’in icra hamlesinin bu süreçte kritik rol oynayacağı düşünülüyor. Sarı- Kırmızılılar’ın en büyük endişesi, icra davasından çıkacak olası bir kötü sonucun, transfer çalışmalarında kulübü olumsuz yönde etkilemesi.

‘Burada kimsenin parası kalmadı’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, eski başkan Dursun Özbek’in açtığı icra davasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İsim vermeden Özbek’e göndermede bulunan Günay, “Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz”

Özüdoğru: Tam da transfer döneminde!

Sarı-Kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Özbek’in hamlesine tepki göstererek, “İbrasızlık için dava açtılar diyenler. Galatasaray’a dava mı açılır diyenler. Eski başkan tarafından icra takibi başlatıldı bilginize... Hani geçen mali genel kurulda ibra edilen eski başkan! Tam da transfer dönemine mi denk geldi acaba? Burası Galatasaray, kimsenin parası kalmaz! Her şey yoluna girerken aksi de beklenmemeli belki de. Hiçbir başarı cezasız kalmaz sözü doğru olmamalı! Biz biliyor ve inanıyoruz ki dürüst ve iyi niyetle mücadele edenler kazanır!” açıklamasını yaptı.