Özbek, "500 yılı aşkın köklerimiz ve 117 yıllık şanlı tarihimizle yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Tarihimizin bu kritik seçiminde ben ve arkadaşlarım sorumluluk alarak göreve talip olduk. Ada'dan Florya'ya, Altyapı reformundan kulübümüzün gelecek vizyonuna kadar, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış 11 projemizle hazırız" dedi.

SUNUMU TİMUR YAPACAK

Özbek, "Tüm projelerimizi, 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde siz sevgili Galatasaray Ailemize tüm detayları ile sunacağız. Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Her biri alanında uzman, vizyoner ekibime güveniyorum. Galatasaray'ın gelecek vizyonunun açıklanacağı toplantımızda da sunum; projeler ve reformlarda da bizzat imzası bulunan ve Sportif A.Ş.'de de görev alacak Erden Timur tarafından yapılacak" diye konuştu.