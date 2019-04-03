Galatasaray resmi sitesinden paylaşılan antrenman raporu şu şekilde:

Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27. Haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise core stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo, fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.

Dün akşam oynanan maçta gözüne aldığı darbe sonrası gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru, bugün yenilenme grubuyla antrenman yaptı.

Takımımız, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.