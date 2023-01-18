Cim Bom'un 10 numarası, ligde son maçlarda çok iyi bir form yakalamıştı. Dries Mertens, son 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonunda Hatayspor mücadelesini sarı kart cezası nedeniyle tribünden takip etti. Okan Buruk, dün Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor karşısında öğrencisine yine ilk 11'de şans verdi. Mertens, özellikle ilk yarıda tam anlamıyla şov yaptı. Belçikalı oyuncu, 16. dakikada kullandığı serbest vuruşta adrese teslim bir orta yaparak Victor Nelsson'a golü attırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ardından karşı karşıya pozisyonda kaleci Runarsson'a takıldı.





Çıkınca takım durdu

Mertens, dakikalar 38'i gösterdiğinde ise klasını konuşturdu. Belçikalı yıldız, ceza sahası dışından plaseyle arka direğe harika bir vuruş yaparak jeneriklik bir gole imza attı. Önde durmadan pres yapan, top Aslan'a geçtiğinde ise atakları yönlendiren deneyimli oyuncu 73. dakikada kenara geldi. O çıktıktan sonra Galatasaray hücumda zorlandı. Dries Mertens, 1 gol ve 1 asistle Galatasaray'ın turu geçmesinde büyük pay sahibi oldu.

'Performansım artıyor'

Gecenin kahramanı olan Mertens, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz. Performansımın arttığını söyleyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Artık her şey yerine oturuyor. Şimdi ligde Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Onu da kazanmak istiyoruz. Hatayspor karşılaşmasında tribündeydim ve atmosfer müthişti. Ben de oynamak istedim. Umarım bu hafta oynayacağım."



