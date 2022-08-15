Cim Bom’un flaş transferi Dries Mertens, ilk maçına Giresunspor karşısında çıktı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna dahil olan Belçikalı yıldız, hücum bölgesindeki etkinliğiyle heyecan yarattı. Fizik olarak eksikleri bulunan Mertens’e hafta içinde ekstra bir idman programı uygulanacak. Kısa sürede açığı kapatmak isteyen Mertens’in, Ümraniyespor mücadelesinde ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Torreira ise Arsenal’de hazırlık dönemi geçirdiği için daha fit gözüktü.

Takıma 1 gün izin verildi

Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk, takıma 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar, 21 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Son maçta sergilenen futboldan memnun olmayan Okan hocanın, takımla detaylı bir analiz toplantısı yapacağı öğrenildi. Buruk’un, ligin 3. haftasındaki karşılaşmada ilk 11’de bazı değişikliklere imza atması bekleniyor.

Abdülkerim’e büyük destek

Galatasaray ’ın yeni transferlerinden Abdülkerim Bardakçı’nın Giresunspor maçında yaptığı pas hatası golle sonuçlanırken, karşılaşma sonrasında morali bozuk olan Milli stopere takım arkadaşları destek verdi. Kaptan Muslera’nın Abdülkerim’le özel olarak konuştuğu ve “Futbolda hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Sakın buna takılıp kalma. Takımın sana ihtiyacı var” dediği öğrenildi.

'Sana güveniyoruz hocam'

Bu sözler Dursun Özbek’e ait... Giresunspor yenilgisi sonrası Okan Buruk’la görüşen Galatasaray Başkanı, “Paniğe gerek yok. Sezonun başındayız. Sana güveniyoruz hocam. Transferleri de en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi. Mertens ve Torreira gibi önemli isimlerin uyum sorununu atlattıktan sonra büyük katkı vereceğine inanan Özbek, OkanBuruk’a tam destek verdi ve moral bozmamasını söyledi.







