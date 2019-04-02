Galatasaray, sağ beke gelecek sezon için aradığı kanı, Demir Grup Sivasspor’da buldu. Kırmızı-Beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temasa geçen Cim-Bom’un prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Seneye maddi kriz yaşamamak için maliyeti düşük oyuncular arayan Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli olmayacağı için Douglas’ın transferi için yoğun çaba harcıyor. Sivas’ın da bu oyuncuyu bırakmak istemediği belirtiliyor.

DOUGLAS OLMAZSA FENERLİ ŞENER

Ancak, Douglas da Galatasaray ile görüşmelere devam ettiği için Sivasspor yönetiminden gelen sözleşme uzatma tekliflerine olumlu cevap vermedi. Sivas ile oynanan ve 4-2 biten maçta 2 asiste imza atarak Terim’in gözüne giren 28 yaşındaki Sambacı, bu sezon 24 lig maçında görev yaparken 3 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Aslan’ın listesindeki bir diğer isim ise Fenerbahçeli Şener Özbayraklı. 29 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Aslan’a maliyeti sadece futbolcunun ücreti olacak.

Kaynak: Star