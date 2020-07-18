Bu oyuncular kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın kendi evindeki son mücadelesi

Cim Bom bu sezon kendi evindeki son maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekip, daha önce içeride oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti; 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Galatasaray ile Göztepe arasında tam 40 yıldır beraberlik yok

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar 55 kez ligde karşılaştı. Cim Bom’un 30, Göztepe’nin 12 galibiyeti var. 13 maç berabere sonuçlanırken, bunların sonuncusu 10 Şubat 1980’de oynandı ve o karşılaşma 1-1 sonuçlandı.