Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu. Şu ana kadar ligde 14, Avrupa'da ise 6 maça çıkan Hollandalı yıldız, Kasımpaşa önünde oynarsa 300 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon lira) daha kazanacak.

AHMET OUT RYAN DONK İN

Terim kupa maçında oynattığı Ahmet Çalık'ı yedeğe çekecek. Kasımpaşa'ya karşı Donk oynayacak.

Kaynak: Takvim