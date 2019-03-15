Galatasaray’ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Donk, Sarı-Kırmızılı kulüple 1 sezon daha geçirmeye hazırlanıyor.

Ligin başında 1+1 yıllık mukavele imzalanan Hollandalı futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da 21 maça çıkması halinde, mevcut şartlar saklı kalmak kaydıyla otomatik olarak sözleşmesini yenilemiş olacak.

Donk’un yola devam etmesi için, ligin kalan bölümünde 1 dakika bile süre alması yeterli.

Tecrübeli futbolcuya, Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret ödeniyor. Donk ayrıca yine 21 maça çıkması, yani kontratın yenilenmesi halinde 200 bin Euro prime hak kazanacak.