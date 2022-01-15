Galatasaray 'da taktik çalışmalar başladı. Aslan'ın yeni hocası Domenec Torrent, Florya'daki üçüncü gününde temel prensiplerini takıma aktarmaya çalıştı. Yarınki Hatayspor deplasmanından bağımsız olarak, 4-3-3 sistemi üzerinde duran İspanyol teknik adam, geçiş oyununu tüm öğrencilerine ezberletmeye çalışıyor. Hem takım halinde hem de bireysel olarak ne yapılması gerektiğini tek tek anlatan Torrent, idmanı sık sık yarıda keserek öğrencilerine uyarılarda bulunuyor. Torrent'in en hassas olduğu konulardan biri de topun geri kazanılma süresi. 5 saniyede topun tekrar kendilerine geçmesini isteyen tecrübeli hoca, rakibi karşılama ve oyunu soğutma çalışmaları yaptırıyor.

İlk 11 bugün netleşecek

Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü antrenmanı tamamen taktiksel bir program üzerine kuruldu. Torrent ve ekibi, takımın mevcut oyun anlayışındaki eksikleri tespit ederek yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Hatayspor maçında sahaya çıkacak ilk 11 ise bugünkü antrenmanda netleşecek. Torrent'in pas oyununa yatkın, hızlı ve tempolu oyuncuları tercih etmeyi düşündüğü belirtiliyor.