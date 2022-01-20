Galatasaray ’da teknik direktör Domenec Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette takımın fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Milliyet'in haberine göre; Fatih Terim dönemini eleştiren İspanyol teknik adamın, “Hatay maçında bunu gördük. Bu takım yatmış. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değiller. Bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Önümüzde kritik maçlar var. Kasımpaşa ve Trabzon maçlarından sonra verilecek arada taktiksel çalışmaların yanında fiziksel sorunu da ortadan kaldırmak için çalışacağız” dediği öğrenildi.

Fatih Terim’in ekibinde yer alan ABD’li kondisyoner Scott Piri ile devam etmeme kararı alan ve performans ekibini de tamamen değiştirmek isteyen Torrent’in, özellikle takımın 60. dakikadan sonra yaşadığı fiziksel problem üzerinde durduğu dile getirildi.

Takımın genç olmasına rağmen fiziksel olarak bu seviyede olmasına anlam veremeyen Torrent’in, antrenman sürelerini uzun tutup bazı günler çift antrenman yaptıracağı belirtildi.

Kaleye Fatih Öztürk

Galatasaray’da İsmail Çipe’nin verilen şansları iyi kullanamaması ve son olarak Hatay’da yaptığı hataların ardından bu akşam kaleye Fatih Öztürk geçiyor. Teknik direktör Domenec Torrent’in kaleyi tecrübeli eldivene emanet edeceği öğrenildi.

Diğer taraftan Boey’u kesemeyi düşünen Torrent, sağ bekte ise Yedlin’e şans verecek.

Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonları gerçekleştiren Cim-Bom, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım kamplarındaki bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed idmanda yer almazken, Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.