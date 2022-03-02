Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da Fatih Terim sonrası göreve gelen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent yayıncı kuruluş beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a neden tercih ettiğini ve projelerini aktardı.

İspanyol teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Başkan Burak Elmas bana Galatasaray'ın tarihini anlattı. Gerçekten çok etkilendim. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmanın ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Buraya geleli 45 gün oldu ama Galatasaray benim için çok özel bir kulüp. Bir gün buradan ayrılsam da yine Galatasaray'ın maçlarını izler, tarafını tutarım."

"Galatasaray, Türkiye'nin 4 yıldızlı tek takımı. Bu takımın teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum. Katalunya'da Girona bölgesindenim. O bölgede Türk futbolu denince akla ilk Galatasaray gelirdi."

"Ben buraya gelmeden önce hep 1. antrenördüm. Sadece Pep'in ekibinde 2. antrenördüm."









Pulgar açıklaması

"Benim gözümden bakarsak takım, birçok açıdan kendini geliştirdi. Erick Pulgar daha fazla süre alacak. Top tekniği iyi. Futbolu çok kolay oynayabiliyor."

'Galatasaray'a katkı vermek için geldim'

"Sayın Terim'den sonra baskı hissetmedim, oluşturuldu. Ben kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Sadece Türkiye için değil, Avrupa için de önemli bir isim. Ben buraya Sayın Terim'le karşılaştırılmak için değil Galatasaray'a katkı vermek için geldim."

"Burada sokaklar New York'a göre çok temiz ve bana burada herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Sıcakkanlılar. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlar varken her şey daha kolay oluyor. Onların Galatasaray aşkları bizim için itici güç."

"Gelecek sezon Türkçe röportaj vermek isterim. Bana rahatlıkla 'Dome' diye hitap edebilirsiniz."







