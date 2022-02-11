Galatasaray 'da Kayserispor maçı öncesi ilan edilen seferberlik, aynı zamanda kulübün kaderini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Başkan Burak Elmas önceki gün Florya'ya giderek tüm takıma ve teknik ekibe destek vermişti. Torrent ise üst üste yaptığı toplantılarla, Kayserispor maçını çıkış günü olarak ilan etti ve kazanmaktan başka çareleri olmadığını öğrencilerine anlatmaya çalıştı. İşte bu olağanüstü hâlin perde arkasında, camiadan gelen baskıların olduğu belirtiliyor. Başkan Burak Elmas için bir süredir Mart ayındaki genel kurulda üyeler tarafından ibra edilmeme kararı alındığı yönünde iddialar vardı. Hatta sosyal medyada bu yönde kampanyalar yapıldı.

Baskıyı kırma yolu arıyor

Düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark bulunan Galatasaray'da, Kayserispor maçında yaşanması muhtemel bir yenilginin, camiadaki tepkileri daha da körükleyeceği belirtiliyor. Mevcut tablo itibarıyla ibrasızlığı düşünen üyelerin, birkaç kötü sonuç daha alınması halinde seçim baskısını başlatacağı ifade edildi. Bu baskıyı kırmak isteyen Sarı- Kırmızılı kulübün patronu ise kısa süre içinde radikal kararlara imza atabilir.

Tazminat maddesi bulunmuyor

Göreve geldikten sonra çıktığı 4 lig maçında sadece Alanyaspor deplasmanından 1 puan çıkarabilen Domenec Torrent ve ekibinin, Kayserispor maçının kaybedilmesi halinde görevine son verilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, İspanyol hocanın sözleşmesinde, önceki gün ortaya atıldığı gibi bir tazminat maddesinin bulunmadığını ifade ediyor. Bu da Elmas'ın bir anlamda Torrent'i feda ederek, teknik ekipte farklı bir formülü deneyebileceği görüşünü beraberinde getirdi.

Yerli arayışı başlayacak

Yönetimde olası bir başarısızlık halinde yeni hoca arayışı doğrultusunda yerli isimlerin masaya yatırılacağı, gelen haberler arasında. Başkan'ın gündemindeki radikal kararlardan birinin de futbolcular hakkında olduğu belirlendi. Yine Kayserispor maçındaki oyun ve skora bağlı olarak bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği belirtiliyor.

Metin Karabaş