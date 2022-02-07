Galatasaray 'da göreve gelmesiyle birlikte Süper Lig 'de çıktığı ilk 3 maçını da kaybeden Domenec Torrent, Alanyaspor deplasmanından da kötü bir sonuçla ayrılsaydı, tarihe geçecekti. Torrent, Aslan'ın başında çıktığı ilk4Süper Lig maçını kaybeden ilk teknik direktör unvanından kıl payı kurtuldu. Boey hazır olmadığı için yedekte tutan Torrent, sağ bekte Van Aanholt'la başlayıp, daha sonra onun yerine Ömer Bayram'ı soldan bu pozisyona çekti. Rakibin 10kişi kalmasından sonra da oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı konusunda eleştirilen İspanyol teknik adam, Sarı Kırmızılılar'ın başında ilk puanını almayı başardı!

'Fizik olarak iyiye gidiyoruz'

28puana yükselen Cim Bom'la birlikte küme düşmeme mücadelesi veren tecrübeli teknik adam maçın ardından, "Bütün hafta boyunca Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor. İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu, fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik" açıklamasını yaptı.







