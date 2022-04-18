Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30’da Nef Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 41 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligden düşmesi kesinleşen Malatya ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet ve topladığı 20 puanla 20. sırada yer alıyor.

Ligde 10. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.









İç saha karnesi

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor 'a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Torrent'e kapı kapandı

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı Kırmızılılarda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacak. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenimyor. İki başkan adayı da İspanyol teknik direktöre kapıları kapattı.

Tazminatı değil kariyerini düşünüyor

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın, yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent’in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent’le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar.

Milliyet







