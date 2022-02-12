UEFA Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray , Süper Lig'de zirve yarışından kopunca teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Başkan Burak Elmas ve ekibi bu ayrılığın ardından takımı Domenec Torrent'e emanet etti. Dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alan Pep Guardiola'nın uzun yıllar yanında çalışan İspanyol hocadan beklentiler çok yüksekti fakat Torrent de Cim Bom'a çare olamadı.

'Alışma süreci' dendi ama...

4-2'lik Hatayspor mağlubiyetiyle Sarı-Kırmızılı macerasına başlayan 59 yaşındaki hoca ardından kendi evinde 3-1'lik skorla Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. İlk 2 karşılaşma yenilgilere rağmen 'alışma süreci' olarak geçerken, bir sonraki hafta Trabzonspor 'a 1-0 öndeyken 2-1 kaybedilen maç ardından da son 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor 'a karşı alınan 1-1'lik beraberlik sonucunda Torrent eleştirilmeye başlandı.

Küme hattına yaklaştı

İspanyol çalıştırıcı için son olarak Kayserispor'la 1-1 berabere kalınan mücadelenin ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Oynanan oyunda bir gelişim gösterilmemesi, puan kayıplarının devam etmesi ve sahada reaksiyon verilmemesi gibi nedenlerle birlikte Galatasaray küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaştı. Üstelik Domenec Torrent de tarihe geçti. Tecrübeli hoca, Süper Lig tarihinde Sarı-Kırmızılılar'la çıktığı ilk beş maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör oldu.

Torrent camiadan büyük tepkiler alırken, sosyal medyada sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başına yerli bir hoca getirilmesi gündeme geldi.