Galatasaray ’da "kurtarıcı" olarak Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in beklentilerin çok altında kalmasının hayal kırıklığı yaşanıyor. İspanyol teknik adam yönetiminde sarı kırmızılılar sahadan istediği sonuçları çıkaramadığı gibi oynanan oyun da yoğun eleştirilere neden oluyor. Haziranda yapılacak seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk göreve gelmeleri durumunda teknik direktör değişikliğine gideceklerini açıkladı. Yani Torrent yolcu.

1 SENE DAHA BURADAYIM

Burak Elmas’ın seçimlerde aday olup olmayacağı henüz gizemini korurken, mevcut yönetim de Torrent ile yolları ayırmak için geçtiğimiz hafta içi menajeriyle pazarlıklara başladı. Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcının tavrı çok net oldu. Torrent, ekibiyle beraber toplam 2 milyon 160 bin avroyu bulan tazminatı bırakmayacağını belirtti. İspanyol hoca, Başakşehir maçı sonrası "Önümdeki 2 maça odaklanacağım. Bir sene daha kontratım var ve Galatasaray’da çok mutluyum" diyerek kalıcı mesaj verdi. (Türkiye)