Süper Lig 'in 26. haftasında Göztepe 'ye konuk olacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. İki takım için de çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Torrent, Göztepe'nin agresif bir takım olduğunu belirtti, çok iyi hazırlandıklarını ve 3 puanı alan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

'Çok iyi çalıştı ve bunu hak etti'

14 ay sonra formasına kavuşan ve sahaya ilk 11'de çıkacak olan Omar'ın çok iyi çalıştığını dile getiren İspanyol teknik direktör, ''Çok iyi çalıştı ve bunu hak etti. 11 oynayacak seviyeye çıktığına inanıyoruz.'' dedi.

Arda Turan ve Morutan neden kadroda yok?

Arda Turan ve Olimpiu Morutan'ın kadroda olmaması ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, 22 tane oyuncumuz var, 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performanslarına ve rakibe göre kararlar alıyoruz. Rakipteki boşlukları hangi oyuncuların değerlendireceğini düşünüp böyle bir 11'de karar kıldık. Rakibi iyi inceledik, hatların arasında bize yararlı olacağını düşündüğümüz için Halil'i oynatacağız.'' şeklinde konuştu.







