Galatasaray'da Domenec Torrent ilk peşinde
Galatasaray’a geldiği günden bu yana takımın başında üç maça çıkan ve üçünü de kaybeden teknik direktör Torrent, Alanya karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Aslan son 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet bulabildi.
Bu sezon alışık olmadığı bir sıralamada bulunan ve küme düşme hattına çok yaklaşan Galatasaray , yeni teknik direktörüyle henüz bir puan bile alamadı.
3 maçta da öne geçmişti!
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam, ilk maçında Hatayspor’a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.
Süper Lig ’de oynadığı son 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet alan Aslan, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Cim-Bom son olarak evinde Trabzonspor’a 2-1 kaybetti.Galatasaray, ligde son 4 karşılaşmada da puan alamadı. Sarı-kırmızılılar Antalya galibiyeti sonrasında oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. (Milliyet)