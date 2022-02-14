Süper Lig'de kötü gidişat sonrası Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray 'da göreve getirilen Domenec Torrent bir türlü istenilen etkiyi veremedi. Sarı-kırmızılı takımda ilk 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İspanyol çalıştırıcı için yönetim kararını verdi. Domenec Torrent ile yolların ayrılması halinde iki adayın belli olduğu ortaya çıktı.

G.SARAY'IN KORKU TÜNELİ

Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan sadece iki puan alabilen Galatasaray’ın önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Kayseri beraberliğinin ardından küme düşme hattında zorlu günler yaşayan Göztepe ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Cim-Bom’un bundan sonraki periyodu da zorlu... Trabzonspor ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Konyaspor deplasmanında puan arayacak olan Aslan, daha sonra Beşiktaş ’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar daha sonra Gaziantep deplasmanına çıkıp, Karagümrük’ü konuk edecek, 7. karşılaşmada ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ’yi yenmeye çalışacak.

FATURA TARAFTARA ÇIKTI

Galatasaray’da Kayseri beraberliğinin faturası taraftara çıktı. Cim-Bom’da yönetim, teknik direktör Torrent’in kadro tercihini, futbolcuların kaçırdığı pozisyonları, yeni transferlerin henüz katkı verememesini görmezken, maçın ilk düdüğü çalmadan protestolara başlayan taraftarı hedefe koydu.

'KADIKÖY'DE OYNASAK KAZANIRDIK'

Kayseri karşılaşmasını masaya yatıran yöneticiler, kendi aralarında ilginç yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, "Bu maçı Kadıköy’de oynasak kazanırdık. Orada oyuncular en azından kendilerine tepki gösterenin kim olduğunu bilirlerdi. Ne var ki kendi sahamızda durum tersine dönüyor. Taraftarımız kendi oyuncumuza tepki gösteriyor. Bu durum ters tepiyor. Protesto, maç başlamadan kendini gösteriyor. Karşılaşma içerisinde de, durum berabere iken oyuncular ıslıklanıyor. Bu durumdan tüm futbolcular olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULAR ÇOK DUYGUSAL'

Kendilerine yapılan protestoyu olgunlukla karşıladıklarını belirten idareciler, "Oyuncular çok duygusal. Bu ortamda atabilecekleri pozisyonları değerlendiremiyorlar. Kayseri maçında da kaçan pozisyonların başka izahı yok" diye konuştu.

TORRENT'LE DEVAM

Milliyet'in haberine göre Galatasaray’ın başında çıktığı 5 maçta eleştirilerin hedef noktası haline gelen Domenec Torrent şimdilik koltuğunda kaldı. İspanyol teknik adamla ilgili herhangi bir karar alınmazken, yönetimin gündeminde hoca değişikliğinin olmadığı belirtildi.

GÖZTEPE MAÇI KRİTİK

Buna karşın Göztepe maçında da istenen galibiyetin gelmemesi halinde bazı yöneticilerin Torrent’in görevine son verilmesi fikrini savunacakları öğrenildi.

ADAYLAR BURUK VE KORKMAZ

Bu isimlerin, Okan Buruk veya Bülent Korkmaz’dan birinin takımın başına geçmesinin takıma olumlu yansıyacağı görüşünde oldukları belirtildi.