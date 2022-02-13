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Galatasaray'da Domenec Torrent galibiyete hasret!

Domenec Torrent Galatasaray'ın başında 5. maçına çıktı, tek bir galibiyet alamadı. İlk 3 karşılaşmada kaybeden İspanyol teknik adam, Alanya'dan sonra Kayseri ile de berabere kaldı.

13 Şubat 2022, Pazar 09:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Domenec Torrent galibiyete hasret!

Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan bir gün sonra Galatasaray 'ın başına geçen Domenec Torrent tam 5 maçtır Sarı-Kırmızılı takımın başında sahaya çıkıyor. İspanyol teknik adam bu süreçte galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçına Hatay'da çıkan Torrent iki kez öne geçtikleri mücadeleden 4-2 yenik ayrılmıştı.

Ardından iç sahada da üstünlüğü sağladığı mücadelede Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Trabzon önünde de ilk golü atmalarına rağmen 84 ve 90'da gelen rakibin sayılarıyla mağlup oldular. 3 maçlık mağlubiyet serisine Milli aradan sonra Alanya deplasman beraberliğiyle son veren Torrent dün gece de Kayseri ile berabere kaldı, 15 puanlık dilimden sadece 2'sini alabildi.


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