Fatih Terim ile yollar ayrıldıktan bir gün sonra Galatasaray 'ın başına geçen Domenec Torrent tam 5 maçtır Sarı-Kırmızılı takımın başında sahaya çıkıyor. İspanyol teknik adam bu süreçte galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçına Hatay'da çıkan Torrent iki kez öne geçtikleri mücadeleden 4-2 yenik ayrılmıştı.

Ardından iç sahada da üstünlüğü sağladığı mücadelede Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Trabzon önünde de ilk golü atmalarına rağmen 84 ve 90'da gelen rakibin sayılarıyla mağlup oldular. 3 maçlık mağlubiyet serisine Milli aradan sonra Alanya deplasman beraberliğiyle son veren Torrent dün gece de Kayseri ile berabere kaldı, 15 puanlık dilimden sadece 2'sini alabildi.







