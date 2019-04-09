Galatasaray’da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

09 Nisan 2019, Salı 09:45
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Galatasaray’da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Türk Telekom Stadı’nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.

AA

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