Galatasaray’da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Türk Telekom Stadı’nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
AA
Türk Telekom Stadı’nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
AA
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