Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Club Brugge karşılaşmasının hemen ardından başladığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yarın deplasmanda Malatya ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takımın, Anadolu ekibine karşı dış sahada gösterdiği performans taraftarlarını korkutuyor. Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a iki kez konuk olan Cimbom, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 2017-2019 sezonunda Yeni Malatya’ya deplasmanda 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, 2018-2019’da isez 2-0’lık mağlubiyet aldı. Bu sezon ilk 4 maçında 5 puan kaybı yaşayan Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemiyor. Bir hafta içerisinde üçüncü maçına çıkacak olacak sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya deplasmanında ilk puanlarını almak istiyor.

İKİ İLERİ BİR GERİ

Sarı-kırmızılıların son 5 sezondur dış saha performansı ise hiç iyi durumda değil. Süper Lig’de 2017 yılından beri iç saha mağlubiyeti almayan Galatasaray, dış sahada ise üç puan çıkartmakta zorlanıyor. 2015-2016 sezonundan beri dış sahada 70 maça çıkan Galatasaray, sadece 29 maçta galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar geriye kalan 41 maçta puan kaybederken, bu karşılaşmalarda 24 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Bu sezona da Denizlispor deplasmanında mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci dış saha maçında Kayserispor’u 3-2 ile geçti. Sarı-kırmızılılar, Pazar günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da üç puan arayacak.

Kaynak: Yeni Şafak