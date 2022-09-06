Galatasaray 'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, çok ilginç bir sezon geçiriyor. Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen genç futbolcu, tek başına çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferlerden Dubois sakatlanınca mecburen kadroya dahil edilen, üzerine Omar da sakatlandıktan sonra ilk 11'e alınan Boey, takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.

Gaziantep karşısında da mükemmel bir performans sergileyen, sağ kanadı tek başına domine eden Boey, takımının galibiyet golünde bir hücumcu gibi getirdiği topla skora büyük katkıda bulundu.



