Sivasspor önünde kazanmasına rağmen özellikle son 20 dakikada çok zorlanan Galatasaray'da fizik güç SOS veriyor... 10 kişi kalan Sivas'tan son 20 dakikada 2 gol birden yiyen, rakibe 2-3 de pozisyon veren Sarı- Kırmızılılar benzer sıkıntıları bu sezon birçok kez yaşadı.

SON DAKİKALAR KABUS GİBİ

Denizli deplasmanında 75 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında gole engel olamayarak iki puan kaybetmişti.

AZ KALSIN 3 PUAN GİDİYORDU

9 kişilik Kayseri'den 90'da gol yiyen Cimbom, Malatya deplasmanında 90'da kalesinde golü görüp galibiyeti kaçırmıştı. Sivas önünde de az kalsın benzer bir senaryo yaşanıyordu.

FİKSTÜR ZORLU VE ÇOK KRİTİK

İtalyan kondisyoner Bartali'ye rağmen yaşanan bu sıkıntı baş ağrıtıyor. Fatih Terim ile teknik heyet zorlu ve kritik fikstür öncesinde bu soruna bir son için çok büyük çaba harcıyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Terim takımın fizik gücünü 90 dakikaya yaymak için özel çalışmalar yapıyor.

Kaynak: Takvim