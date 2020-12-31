Ara transferde kadrosuna büyük bir golcü katmak için çok ciddi çalışmalar içerisinde olan Galatasaray Yönetimi'nin 1 numaralı hedefi Diego Costa... Atletico Madrid'e resmen veda eden 32 yaşındaki santrforla sezon başından bu yana görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 2021 yılında oluşabilecek ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, maksimum 1.5 milyon Euro yıllık maaş limiti belirlese de, Costa için kesenin ağzı açılıyor. Brezilyalı golcüye senelik 4 milyon Euro öneren Cim Bom'un kaynağı da hazır! 5 Ocak'ta açılacak ara transfer dönemiyle birlikte ABD kulübü Inter Miami'ye gitmesine kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'dan boşa çıkacak olan 5 milyon Euro'luk bütçe, Diego Costa için kullanılacak.

Çok fazla talibi var

Yıldız futbolcunun menaceriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıkınca beklemeye geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, diğer taraftan alternatif isimleri de gündemde tutuyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar, Diego Costa'nın kendisine sunulan diğer tekliflere de henüz olumlu yanıt vermediğini, Galatasaray'ın bu transfere bir hayli yakın olduğunu belirtiyor. Golcü oyuncuya Avrupa'nın birçok kulübünden transfer teklifi yapıldığı bildirildi.



