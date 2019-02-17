Ara transferde Galatasaray’a gelen ve sarı-kırmızılı forma altında vasat görünen Diagne’nin daha etkin olabilmesi için çare aranıyor. Özellkle Benfica maçında Senegalli forvetin istenilen pozisyonlara girememesi nedeniyle bu konuda araştırma içerisine giren sarı-kırmızılı teknik heyet, hem kanat oyuncularının hem de orta sahadaki isimlerin dikkatini çekti. Eski alışkanlıklarına son vermeleri ve Diagne’yi mümkün olduğunca topla buluşturmalarını söyleyen Terim ve yardımcıları, beklerden öne çıktıklarında bol bol orta yapmalarını tavsiye etti.

Bu noktada Terim’in özellikle Mariano’dan büyük beklenti içerisinde olduğu öğrenildi. Brezilyalı’nın forma giymesiyle beraber etkili ortaların Diagne’yi ayağa kaldırması bekleniyor. Diğer taraftan Benfica maçında Luyindama’ya asist yapan Nagatomo’ya da yine ceza alanına etkili ortalar yapması uyarısında bulunuldu.

Orta alanda Belhanda ve Ndiaye gibi isimler ise Diagne’ye atılacak ara pas konusunda uyarıldı. Onyekuru’ya bencil oynamaması konusunda uyarılar yapılırken, Feghouli’den de çizgiye inip Diagne’yi topla buluşturması istendi. Gomis’in ayrılığından sonra takımda oluşan bazı alışkanlara son verilmesi gerektiği dikkat çekilirken, artık güvenebilecekleri bir forvetin sahada olduğuna vurgu yapıldı.

(Sabah)