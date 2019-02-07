Galatasaray’ın bu sezon yaptığı en önemli transfer olan Mbaye Diagne, antrenman performansıyla Florya’da gönüllere taht kurmuş durumda.

Senegalli futbolcu, kısa sürede takım arkadaşlarıyla kaynaşıp uyum sorunu yaşamazken, idmanlarda attığı gollerle büyük beğeni topladı.

Diagne’ni izleyenler, hakkında “40 yıllık Aslan gibi” yorumu yapmadan duramazken, gözler artık Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda.

Dün akşam kupadaki Hatayspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan Diagne, pazar akşamı Trabzon’a karşı ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Şu ana kadar ligde 20 golü bulunan 27 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında açık ara önde yer alıyor.