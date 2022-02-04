Galatasaray 'da ara transfer ve tescil döneminin son günlerinde takıma 4 takviye yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar ve Semih Kaya ile anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı takımda takıma katılması beklenen yeni transferler için kontenjanda yer açmak isteyen yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray idarecileri, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımın kurmaylarının bu kararı Senegalli santraforun menajerine ilettiği belirtildi.

Kiralık iddiasına son nokta

Galatasaray'la olan sözleşmesini feshetmek istemeyen Mbaye Diagne'nin kiralık olarak sarı-kırmızılılara veda etmek istediği öğrenildi. Kasımpaşa cephesine Galatasaray'dan böyle bir talebin gelmediği, böyle bir talebin gelmesi halinde de sıcak bakılmayacağı belirtildi.

13 milyon euro ödendi

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Galatasaray'ın gözdesi olan Mbaye Diagne, Kasımpaşa'ya 13 milyon euro bonservis geliri kazandırdı. Sarı-kırmızılılar bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen tecrübeli santraforu Club Brugge ve West Bromwich Albion'a kiraladı.

Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi müsabakada şans buldu. Senegalli santrafor bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Mbaye Diagne takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Öte yandan ilk yarıda sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun Nisan ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.



