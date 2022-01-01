Galatasaray'da Diagne şoku! 195 bin Euro'luk soruşturma
Galatasaray'da Diagne'nin West Bromwich'e kiralanmasında 195 bin euroluk bir fahiş komisyonun finansal raporlara yansıması sonrasında yönetim soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
Galatasaray 'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.
Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı.
%10'u 77 bin Euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı. (Sabah)