Galatasaray 'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.

Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı.

%10'u 77 bin Euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı. (Sabah)