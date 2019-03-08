Galatasaray’da, devre arasında 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan transfer edilen Mbaye Diagne’nin istenilen performasnı gösterememesi camiada hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 5 maçta sadece bir penaltı golü bulunan Diagne için teknik heyet özel bir program hazırlayarak oyuncunun takıma katkısını sağlamaya çalışıyor.

İtalyan kondisyoner Alberto Bartali özel olarak ilgilendiği golcü futbolcuyu hazırladığı özel programlarla güçlendirmeye çalışıyor. Diagne için Bartali kondisyon ağırlıklı bir çalışma uygularken, yaşadığı sıkıntı nedeniyle sosyal medya üzerinden aldığı ağır eleştiriler için de destek verilmeye başlandı. Bu konuda görev verilen yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala, 27 yaşındaki oyuncuyla çeşitli görüşmeler yaparak moral ve motivasyon katkısı sağlamaya çalışıyor.

Galatasaray’a ilk geldiği dönemde idmanlar biter bitmez tesislerden ayrılan Senegalli forvet, bu alışkanlığından da vazgeçerek son bir haftadır idmanların ardından özel şut çalışmaları ve ekstra koşular yapıyor. Teknik heyet ve yönetimden büyük destek gören Diagne, Antalyaspor karşılaşmasında çıkışa geçeceğini sözünü verdi.

Kaynak: Yeni Şafak