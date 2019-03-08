Galatasaray’da Diagne seferberliği... 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve şampiyon olunması halinde eski kulübü Kasımpaşa’ya 3 milyon Euro daha ödeneceği öne sürülen Senegalli yıldız, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta sadece Trabzonspor’a karşı penaltıdan 1 gol atan 28 yaşındaki oyuncuya, Florya’da adeta terapi yapılıyor. Yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş, hem idman sırasında hem de idmanlardan sonra Diagne’yi yalnız bırakmıyor. Fatih hoca ısrar ediyor Tecrübeli futbolcunun büyük takım atmosferine alışabilmesi için elinden geleni yapan ikili, oyuncunun üzerindeki baskı ve stresi azaltmaya çabalıyor. Oyuncusuna destek olan teknik patron Fatih Terim de, Türk Telekom Stadı’ndaki Antalyaspor maçında Diagne’yi ilk 11’de oynatarak, öğrencisine olan güvenini ortaya koyacak.