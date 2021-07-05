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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Mbaye Diagne hakkında karar verildi ve yolların ayrılmasına karar verildi. Diagne'nin menajeri birkaç kulüple görüşme halinde olduğunu, çok kısa sürede bir anlaşma sağlayacağını sarı kırmızılı yönetime bildirdi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray 'da Mbaye Diagne hakkında karar verildi ve yolların ayrılmasına karar verildi. Diagne'nin menajeri birkaç kulüple görüşme halinde olduğunu, çok kısa sürede bir anlaşma sağlayacağını sarı kırmızılı yönetime bildirdi. 

Galatasaray, Diagne'nin maaş yükünden kurtulmak ve bir bonservis ücreti kazanmak istiyor.


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16 maçta 3 gol, 2 asist

Diagne geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli santrfor 16 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

Ajansspor


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