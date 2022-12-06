2022/2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray , lige iyi bir başlangıç yapamamış olsa da Dünya Kupası arasında doğru üst üste aldığı galibiyetlerle zirveyle olan farkı ikiye indirdi.

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Dünya Kupası arasının ardından kritik maçlara çıkacak olan sarı - kırmızılılar antrenmanlara da başladı.

ICARDI VE OLIVEIRA'NIN SAKATLIĞI CAN SIKTI

Çalışmalara Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, iki yıldızının sakatlığıyla sarsıldı. Sarı - kırmızılılarda yıldız oyuncular Sergio Oliveira ile Mauro Icardi antrenmanda sakatlanmıştı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından Oliveira ve Icardi'nin sakatlıklarıyla ilgili bilgi vermişti.

Buruk yaptığı açıklamada; "Sergio Oliveira ve Icardi’nin sakatlıkları bizi üzdü, düşündürdü. Sergio’nun ayak bileği ters bastı. Icardi topuk veriyordu orada bir spazm oldu.





Yaklaşık dönüş süreleri herhalde 3-4 haftayı bulacak gibi şu andaki düşüncede. İyileşme sürecine göre değişiyor. İlerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Rashica önümüzdeki günler antrenmana başlayacak. Şu anda normal koşulara yavaş yavaş başladı" ifadelerini kullanmıştı.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ YAKLAŞIYOR

Bir yandan da devre arası transfer dönemi yaklaşırken takımlar kadrolarına katacakları isimleri değerlendirmeye aldı. Sadece gelecek oyuncular değil, gidecek oyuncularla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.





YILDIZ İSME ÜÇ TALİP

Galatasaray'da sezon başında takımda düşünülmeyen, ancak sağ bek bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle forma giyen Sacha Boey bu fırsatı çok iyi değerlendirdi.





Gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Fransız oyuncunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eitracht Frankfurt ile Wolfsburg ve Premier Lig ekibi Crystal Palace, 22 yaşındaki oyuncuyu devre arası transfer döneminde kadroya katmak istiyor.





SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Sacha Boey bir yandan da Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapıyor.

1 Aralık günü gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız isim, Sözleşme konusuyla ilgilenmiyorum. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Ben performansıma odaklanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Galatasaray, devre arasında satmak istemediği Fransız oyuncunun transferine ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde onay verecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig 'de bu sezon 12 ve Türkiye Kupası'nda bir maçta forma giyen başarılı sağ bek bir kez asist yaptı. Sacha Boey gösterdiği performansla birçok maçta takımının en iyi isimlerinden biri oldu.