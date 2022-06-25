Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından Cenk Ergün ve Okan Buruk'la beyaz bir sayfa açan Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

F.BAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği Konyaspor'un savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, siyah-beyazlıların devreden çekilmesinin ardından Fenerbahçe'ye daha yakın görünüyordu. Başarılı stoper, sarı-lacivertli kulüple anlaşamayınca sarı-kırmızılılar tekrar araya girdi, mutlu sona ulaştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, G.SARAY'DA

Okan Buruk'u teknik direktörlük, Cenk Ergün'ü de futbol direktörlüğü görevine getiren Galatasaray'da ilk transfer savunmaya yapıldı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki savunmacı ve kulübüyle anlaşma sağladı. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a maliyeti belli oldu. Konyaspor ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre sarı-kırmızılıların 3 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray ile 27 yaşındaki savunmacı arasında 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'ya yıllık 17 milyon lira maaş ödeyeceği belirtildi.

MARCAO, SEVİLLA YOLUNDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrasında Marcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar ile Sevilla arasındaki görüşmelerin detayları da belli oldu. Sevilla'nın Brezilyalı savunmacı için 10 milyon euroluk teklifini sunduğu öğrenildi. Galatasaray'ın olumsuz talebi sonrası Sevilla'nın Marcao için önerdiği bonservis bedelini bonuslarla birlikte 15 milyon euroya çıkardığı bildirildi.

JOAO MARİO HAREKATI

Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk'un işaret ettiği orta saha transferi için ilk hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekiz'de bulunan futbol direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki oyuncu için resmi transfer teklifinde bulundu.

BENFİCA 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcu için yaptığı transfer teklifi belli oldu. Benfica'nın Galatasaray'dan 10 milyon euroluk bir bonservis beklediği kaydedildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Joao Mario için 6 milyon euroluk bir öneride bulundu. Yurt dışında transfer çalışmalarını tamamlayan Cenk Ergün bugün İstanbul'a dönecek.

KAZIMCAN SÜRPRİZİ

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın ardından sol beke de hamle yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Kazımcan Karataş'ı dolaylı yoldan transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile Altay transfer için anlaşma sağladı. Eyüpspor'un 24 milyon lira bonservis bedeli ödediği Kazımcan Karataş, iki sezon boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın Galatasaray kongre üyesi olması, sarı-kırmızılıların bu transferde işini kolaylaştırdı. (Skorer)