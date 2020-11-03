Aslan'da ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek... Şampiyonluk yolunda devre arası transfer dönemini iple çeken teknik direktör Fatih Terim dış transferde istediği isimleri yönetime bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.

Leipzig'le büyük pazarlık

Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Fernando Muslera'yla da yeni kontrat yapılması planlanıyor. Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

Metin Karabaş