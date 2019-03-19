Galatasaray, Hollandalı yıldızı Ryan Donk'un forma giydiği bir deplasmandan daha zaferle döndü. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon Donk'un oynadığı 6. deplasmanda 5. galibiyetini Bursa'da aldı. Donk'suz Galatasaray dış sahadaki diğer 7 maçın sadece 1'ini kazandı. Donk'la deplasmanda galibiyet oranı yüzde 83 olan sarı-kırmızılı takımda bu oran Hollandalı oyuncunun yokluğunda yüzde 14'e düşüyor. Sözleşmesinde lig ve Avrupa için geçerli toplam 21 maç sayısına sezonun bitmesine 8 hafta kala ulaşan Ryan Donk'un +1 yıl opsiyonu devreye girdi.

200 BİN EURO PRİMİ KAPTI

1.9 milyon Euro garanti ücretinin yanında 200 bin Euro primi de kapan Donk 135 dakika süre aldığı son iki lig maçında Antalya ve Bursalı rakiplerinden 7 top kaptı, girdiği 16 ikili mücadelenin tam 14'ünü kazandı.

(Sabah)