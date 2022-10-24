Galatasaray , Süper Lig'in 11. haftasında NEF Stadı'nda konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta sarı kırmızılı takımda Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım 2-0 önde götürdüğü maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, maç sonrasında Galatasaray yönetimi hakem Ali Palabıyık'a sert tepkiler gösterdi.

Maçta Sacha Boey ve Abdülkerim'in kırmızı kart görmesi sonucu 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde yer almayacak. Sarı kırmızılılar bu iki yıldızın yokluğunun şokunu yaşarken bir kötü haber daha aldı.

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SACHA BOEY'DEN KIRMIZI KART PAYLAŞIMI

Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Galatasaray , evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Mertens ve 22'nci dakikada Icardi kaydederken, deplasman ekibinin golleri 68'inci dakikada Balkovec ve 90+1'inci dakikada Hassan'dan geldi. Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt Kırmızı Kart gösterdi. Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri yer aldı. Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı. Görüntülerde ayrıca Galatasaray'ın hemen hemen bütün maçlarını tribünden takip eden Ali Yiğit Buruk'un "Allah belanızı versin" dediği duyuldu.

OKAN BURUK'UN EŞİNDEN HIRSIZ BENZETMESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. "Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi. "Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

MR'I ÇEKİLDİ, DERBİDE OYNAMAYABİLİR!

Cim Bom'un dün oynadığı Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş, sakatlanarak 58. dakikada oyundan çıkmıştı. Maç sonrasında genç futbolcunun çekilen MR'ında sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

OKAN BURUK KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Genç futbolcunun 13. haftada oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak yetişememe durumuna karşı o bölge için Okan Buruk'un 2 haftadır kadroya almadığı Patrick van Aanholt'u düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının o bölgeye alternatif olarak da Berkan Kutlu'yu hazırlayacağı ifade edildi.







