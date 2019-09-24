Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı bir darbe sonucunda çenesinde kırıklar oluşan G.Saraylı Younnes Belhanda, kritik Fenerbahçe derbisinde maskeyle oynayacak. Geçirdiği ameliyat ve ardından uygulanan yoğun tedaviyle kısa sürede toparlanan Belhanda, sezonun ilk derbisinde oynamak için özel olarak tasarlanan bir maske kullanacak. Fatih Terim, Belhanda’nın derbiye mutlaka yetiştirilmesini talep etti. Bunun üzerine sağlık ekibi yoğun bir mesaiye girerken, Younnes Belhanda da özveride bulunarak, maskeyle sahaya çıkabileceğini söyledi.

Belhanda’sız zor kazanıyor

Sarı kırmızılı takım izinli olsa da, Belhanda, maskeye alışmak ve eksiklerini kapatmak için dünü çalışarak geçirdi. Faslı yıldız bugün takımla da çalışmalara başlayacak ve taktik antrenmanında da yer alacak. Belhanda’nın dönmesiyle Galatasaray, derbiye tam kadro çıkma şansına sahip olacak. Geçen sezon Belhanda’nın oynamadığı 9 maçta 15 puan kaybeden Galatasaray’ın bu sezonki kaybıysa 4 puan.

Belhanda, 1-1 berabere kalınan Konya ve Yeni Malatya maçlarında forma giyememişti. Öte yandan Malatya deplasmanında dinlendirilen Sofiane Feghouli ile yedek soyundurulan Falcao da derbide ilk 11’de görev alacak.

Kaynak: Hürriyet