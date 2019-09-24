Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi.

Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.