Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile 14 Nisan Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.

Topla ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Çalışmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.